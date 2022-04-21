٭ «الحياة تجارب.. والمواقف الصعبة تعلمنا»



فيروز (خيرية أبولبن) ـ «منهو ولدنا»



٭ «ضرب الحرمة من اكبر الجرايم اللي ما ينسكت عنها وابشعها.. ما يصير تعدي ويصير جنها شي عادي».



المها (ريم أرحمة) - «عين الذيب»



٭ «الظاهر هالمليارات والعطورات خلوك تنسى وسخ إيدك!»



قحطان القحطاني (ناصر) ـ مسلسل «الزقوم»



٭ «العين تشوف علي قدها.. لكن القلب يشوف على قد البحر».



عرفات (أحمد امين) ـ «جزيرة غمام»



٭ «في امور ما يقدر يعوضها الانسان مثل الصحة والعافية والامان.. وفي شي اسمه السمعة والسيرة الطيبة والرزق بعد ما يقدر يعوضها الإنسان.. لا الغني ولا الفقير».



القاضي (يحيى عبدالرسول) - «عين الذيب»



٭ «تستريني وأسترچ ولا تفضحيني وافضحچ».



د. عبلة (هدى حسين) - «من شارع الهرم إلى..»