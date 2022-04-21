سمح القضاء البريطاني رسميا بتسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.



وكانت قد أصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمرا رسميا بالتسليم، وأحال القضاء البريطاني قضية أسانج إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي ستقرر ما إذا كان يتعين تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بتسريب وثائق أميركية سرية، لكن مازال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.



وأعلنت هذه الخطوة الإجرائية في المعركة القضائية الطويلة التي تحظى باهتمام كبير في جلسة محكمة وسط لندن بعد قرار في مارس بمنع السماح لأسانج الأسترالي المولد بالطعن على أمر تسليمه.



ويتعين الآن على باتيل أن توقع أمر التسليم وبعد ذلك يمكن لأسانج محاولة تحدي القرار بمراجعة قضائية. وتشمل المراجعة القضائية أن يفحص قاض مدى قانونية القرار.



وأسانج البالغ من العمر 50 عاما مطلوب في الولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية منها انتهاك قانون يتعلق بالتجسس بعد أن نشر موقع «ويكيليكس» أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية وديبلوماسية أميركية لاسيما في العراق وأفغانستان.



وهو محتجز بسجن جنوب شرق لندن منذ 2019 وكان قبل ذلك قد أقام في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لمدة سبع سنوات، وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة.



وفي 14 مارس رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.