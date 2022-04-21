بيروت ـ عمر حبنجر



عاد سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة إلى مقر عمله في الرياض أمس، ويستعد سفيرا لبنان لدى الكويت والإمارات للعودة إلى سفارتيهما، ضمن إطار الصفحة الجديدة مع الدول الخليجية، التي عاد سفراؤها إلى بيروت تباعا. وسيتولى هؤلاء السفراء التحضير للجولة الخليجية التي يباشرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبارا من انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، مستهلا بالمملكة العربية السعودية، حيث سيؤدي مناسك العمرة، على ان يتابع جولته الخليجية بعد عيد الفطر، لتشمل الكويت والإمارات وسلطنة عمان، والبحرين التي لم تحدد موعد زيارته إليها بعد. وحصل تواصل بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حيث جرى عرض آخر التطورات على الساحة العربية.



وفي سياق تفعيل عودة الديبلوماسية الخليجية إلى لبنان، يقيم سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري مأدبة إفطار رمضانية تكريما للمرجعيات الطائفية والمذهبية في لبنان، غروب يوم الاثنين المقبل. وكان البخاري أولم لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية ووزيرة الدفاع السابقة زينة عكر.



وفي هذه الأثناء، استقبل سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر السفارة، وتم البحث في المستجدات الحاصلة في لبنان لاسيما عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت.



ورحب شقير بعودة السفير القناعي إلى بلده الثاني لبنان، معتبرا «أن هذه العودة إلى جانب السفراء الخليجيين أعطت دفعا معنويا لكل لبناني مخلص لوطنه، وأعادت الأمل بأن الأيام المقبلة ستكون أفضل على لبنان واللبنانيين». وشكر شقير السفير القناعي والكويت على المبادرة الرائدة التي قامت بها تجاه لبنان، وقال «لا يصح إلا الصحيح، فمكان لبنان الطبيعي بين أشقائه»، آملا أن تستعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية زخمها على مختلف المستويات لأن ذلك يشكل مرتكزا أساسيا لإنقاذ لبنان وتعافيه.



من جهته، رحب القناعي بشقير، مؤكدا حرص بلاده «على أفضل العلاقات مع لبنان وعلى مختلف المستويات لاسيما الاقتصادية»، كما أكد «وقوف الكويت إلى جانب لبنان لاستعادة عافيته ودوره المميز بين اشقائه العرب».



بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى في مقر الرئاسة في عين التينة سفراء المجر في لبنان فيرينز تشيلاغ والباكستاني الجديد سلمان آتار والسفيرة الفرنسية آن غريو.



ويقيم رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع مأدبة إفطار رمضانية جامعة غروب غد الجمعة بحضور مرجعيات دينية وسياسية من مختلف الطوائف والمناطق. جعجع دعا إلى إفشال محاولات دوائر وزارة الخارجية عرقلة اقتراع المغتربين عن سابق تصور وتصميم، وحث خلال الإعلان عن مرشح القوات في طرابلس، الرئيس ميقاتي على وضع يده على هذا الملف وتصحيح الأخطاء الحاصلة.



وتطرق جعجع إلى الحملات التي تستهدف مدينة طرابلس، سواء لجهة عزلها أو شيطنتها من خلال تشبيهها بقندهار الأفغانية، وقال: طرابلس لبنانية وستبقى لبنانية سيادية حرة.



ونبه جعجع إلى عدم وجود مرشحين لحزب الله في طرابلس، لكن هناك وكلاء للحزب، لافتا إلى قول النائب محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، «ان هدفنا إنجاح مرشحينا بالتأكيد، وأيضا إنجاح مرشحي أصدقائنا وحلفائنا، وهذا معنى الصداقة والتحالف». رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تحدث عن لقاء نيابي جامع في البرلمان الجديد يشارك فيه نواب سياديون ومستقلون ومن مختلف المناطق والطوائف، ليكون التكتل الأكبر في المجلس، غايته «مواجهة القرارات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من خلال مشاركتها بالتسوية الرئاسية، وانتخبت رئيس الجمهورية وصوتت على الموازنات الوهمية التي دمرت حياتنا، وعلى قانون الانتخاب الحالي، الذي اعطى الأكثرية لحزب الله، وسلط الضرائب على الناس». وأضاف «هذه القوى سلمت البلد إلى حزب الله».



إلى ذلك، يبدو ان التحالف الانتخابي الذي رعاه حزب الله بين التيار الحر وحركة أمل، وضمنيا بين الرئاستين الأولى والثانية، لم ينعكس إيجابا على العلاقة السياسية بين الطرفين، بدليل رد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، على اتهام الرئيس عون لحركة أمل ضمنا، بعرقة القضاء، على خلفية امتناع وزير المال يوسف الخليل عن توقيع مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز، ما يمنع استئناف التحقيقات بانفجار المرفأ.