مبارك الخالدي



قال المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل، ان الاخضر حقق فوزا معنويا مهما على اليرموك 3-0 في مستهل الجولة 17 لدوري stc الممتاز، مضيفا: قدمنا مباراة جيدة من الناحية الفنية وكان الفوز مهما للفريق حيث اطمأن الجهاز الفني على الحالة الفنية والبدنية لدكة البدلاء ولاعبي المنتخب الاولمبي الذين تم اشراكهم في المباراة وأثبتوا ان الدكة لاتزال قوية وهو من أهم مكاسب المباراة. وأكد العبكل اننا نسعى الى تحسين مركزنا في سلم الترتيب وهو هدف الجهاز الفني، فالعربي يستحق ان يكون في المقدمة. وعن مواجهة الكويت في الجولة الختامية، أكد ان العربي فريق كبير وتاريخه معروف ويلعب مبارياته بشعار الفوز وفق منهج مجلس الادارة الذي يتطلع دائما للفوز وكذلك رؤية الجهاز الفني الذي يعمل على جاهزية الفريق بكل عناصره الأساسية والبدلاء، فالأخضر فريق بطل ويخوض مبارياته لتحقيق تطلعات جماهيره ولا ينظر الى ظروف ومواقع الفرق الاخرى، كما ان الابيض فريق كبير ونتمنى ان تكون المباراة مسك الختام لبطولة الدوري.