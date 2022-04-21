عبدالعزيز جاسم



أرجع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي الخسارة من العربي 0-3 أول من أمس ضمن الجولة 17 من دوري stc الممتاز، إلى إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين من بينهم 3 محترفين خوفا من تعرضهم للبطاقة الصفراء الثالثة وبالتالي إيقافهم في المباراة الحاسمة والمهمة أمام الفحيحيل في الجولة الأخيرة، مضيفا أن الإرهاق أيضا الذي تعرض له اللاعبون بسبب ضغط المباريات ساهم في تراجع المستوى أمام الأخضر. وأشار الفيلكاوي الى أن اليرموك بحاجة إلى 3 نقاط للبقاء في الدوري الممتاز، لذلك فضلنا اتخاذ هذا القرار في المباراة للتركيز في مواجهة الفحيحيل بإشراك جميع اللاعبين حيث لا توجد أي إصابات أو إيقافات، ومن يقدم مستوى مميزا في المباراة الأخيرة سواء اليرموك أو الفحيحيل سيستحق البقاء في دوري الأضواء، وهي مباراة ستكون بمنزلة نهائي والتركيز فيها مطلوب.