تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية إشبيلية التعاونية بمبلغ وقدره 63.476 دينارا، حيث زار وفد من بيت الزكاة مقر الجمعية ضم كلا من مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز وموظف قسم خدمة الشركات ناصر الملا، وكان في استقبالهما كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد المطيري ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية نواف الرشيدي ونائب رئيس قسم المحاسبة بدر الشراعي. وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي جمعية اشبيلية التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للدور البناء الذي يقوم به البيت في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال عطائه المشهود لإحداث التنمية المجتمعية.



وأعرب مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز عن بالغ شكره وتقديره لجمعية اشبيلية التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، ومساهمتها في تحقيق اهداف البيت ومشاريعه الخيرية.