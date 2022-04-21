بشرى شعبان



جددت وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيدها على أنه لا يسمح بجمع التبرعات النقدية باستثناء الطرق المصرح بها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للجهات المشهرة لديها.



وقامت فرق التفتيش بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة الشؤون برصد عدة مخالفات تقوم بها بعض دور العبادة والمساجد من خلال جمع التبرعات النقدية عن طريق الصناديق الموضوعة في هذه الأماكن، الأمر الذي يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنه 2021، وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومصادرة الصناديق والتحفظ على الأموال المضبوطة.



وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بضرورة التبليغ عند أي اشتباه أو جمع بمثل هذه الحالات عن طريق التواصل مع الإدارة على: 6627725 ، وعلى مدار الساعة عبر الواتساب.