تعكف مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم وعلومه الشرعية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة على اطلاق سلسلة من المسابقات للتنافس على حفظ كتاب الله بين موظفي الجهات الحكومية بدءا من وزارة التربية فالجهات الأخرى.



وقال نائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم في المبرة عايد الفضلي ان هناك سعي لإطلاق مسابقات قرآنية نوعية تستهدف فئات معينة حيث يجري التنسيق لاستهداف العاملين في الجهات الحكومية.



وأضاف الفضلي على هامش تصفيات مسابقة ورثة سليمان المرشود الثانية التي أقيمت في مسجد عبدالعزيز المشاري، رحمه الله، في منطقة اليرموك امس، أن فترة ما بعد كورونا تميزت بمبادرات من اهل الخير لإطلاق مسابقات حفظ القرآن الكريم.



وذكر أن مسابقة المرشود خصصت لمحافظة العاصمة حيث شارك فيها 145 متسابقا حيث جرت مراعاة التسجيل حسب الفصول الدراسية والمراحل الدراسية والهدف منها تسجيل عدد اكبر وتسهيل على الشباب الحفظة.



بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي ان عودة نشاط حفظ القرآن الكريم وتصفيات المسابقات بعد جائحة كورونا لغرس مفاهيم حفظ القرآن في الأبناء والبنات ويكون القرآن سبيلا للخلق القويم والسمات الحسنة ويكون منهج حياة للجميع .



اما ممثل راعي المسابقة عبدالرزاق سليمان المرشود فلفت إلى أن مثل هذه المشاركات هو تأكيد على أهمية استمرار الخير الذي توقف خلال فترة جائحة كورونا متمنيا التوفيق لجميع حفظة كتاب الله .