مصر تشهد تنمية شاملة ومستدامة في شتى المجالات تطبيقاً لأجندة مصر 2030 تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي

أسامة أبو السعود



أقامت «مجموعة المرأة الدولية بالكويت» بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية غبقة تحت عنوان «ليالي مصرية» بحضور عدد من كبار الضيوف.



افتتحت البرنامج رئيسة المجموعة كريستيانا بالدوتشي حرم سفير الجمهورية الإيطالية لدى الكويت، رحبت بالحضور ووجهت التهاني بشهر رمضان الكريم وشكرت الشيخة هنوف الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة حرم السيد وزير خارجية الكويت على دعمها الدائم.



وقد صرحت غادة شوقي، حرم السفير المصري بالكويت، والتي تولت تنظيم الاحتفالية، بأن فقرات الحفل تضمنت كلمة ترحيب للسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، ‏عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، مهنئا الحاضرين بالشهر الكريم، كما أشار إلى خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع قيادة وحكومة وشعب مصر والكويت على مر التاريخ، والتي تزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين، وتطرق أيضا إلى التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر حاليا في شتى المجالات تطبيقا لأجندة مصر 2030 تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.



وفي ختام كلمته، قدم شلتوت الشكر إلى «مجموعة المرأة الدولية بالكويت» وكبار الضيوف بالحفل، مرحبا وداعيا كل الحضور إلى زيارة مصر، مهد الحضارات.



‏كما أضافت غادة شوقي أن الحفل تضمن أيضا عرضا لفيلما تسجيليا عن أهم المعالم والفعاليات السياحية في مصر، تلاه عرض فقرة فولكلورية عن رقص التنورة المصرية، ثم فقرتين متتاليتين عبارة عن عزف على آلتي العود والقانون لدويتو عزف نسائي أمتع الحضور بفقرات من الموسيقى العربية وأغاني زمن الفن الجميل. وقد اختتم الحفل بعزف فرقة «قعدة مزيكا» بعض المقطوعات الموسيقية لمزيج من أغاني التراث القديم والحديث باستخدام الآلات الموسيقية الحديثة.



هذا، وفي ختام فعاليات الحفل تم توزيع جوائز على الضيوف تضمنت تذكرتي سفر إلى القاهرة ذهابا وإيابا مقدمة من شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى هدايا رمزية مقدمة من السفارة المصرية لجميع السيدات المشاركات في الحفل ترحيبا بهن.