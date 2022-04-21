دأب الكويتيون على تدوين الأحداث المهمة من تاريخ البلاد وفق مواسم معينة أو حوادث أو مناسبات، ومنها شهر رمضان المبارك، فظلت الأحداث التي أخذت تاريخا من أيامه مرتبطة به تناقلتها الأجيال باعتبارها أحداثا كويتية حصلت في الشهر الفضيل.



واستعرض رئيس مركز عبدالله العثمان التراثي المؤرخ أنور الرفاعي في لقاء مع (كونا) عدة أحداث شهدتها الكويت خلال شهر رمضان المبارك شكلت قبسات من تاريخها ورسخت في ذاكرة الكويتيين عبر الأجيال ودونوها على أنها أحداثا رمضانية.



وقال الرفاعي إن ما يعرف باسم (سنة الدبا) في الكويت يعود إلى شهر مايو 1890 وصادف شهر رمضان عام 1307 هجرية حيث شهدت الكويت غزو صغار حشرة الجراد (الدبا) كما أن معاهدة الحماية البريطانية للكويت التي تمت في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ مبارك الكبير في 23 يناير 1899 صادفت العاشر من رمضان 1316 هجرية.



وأضاف أن أشهر ما دونه تاريخ البلاد في شهر رمضان هو بناء السور الثالث حول مدينة الكويت عام 1920 وصادف البناء الذي استغرق نحو شهرين بعضا من أيام شهر رمضان 1338 ويتذكره الكويتيون جيدا لأن الجميع شاركوا أو ساهموا في البناء.



وتابع أن من ذكريات الكويتيين الخروج من بيوتهم عقب الإفطار وتزودهم بما يحتاجونه من ماء وطعام لإتمام عملية البناء طوال فترة الليل على ضوء المصابيح مضيفا ان مشاركة الشعب في هذا الحدث جعله مرتكزا في الذاكرة على أنه «حدث رمضاني بامتياز».



وأوضح أن من أشهر السنوات التي أرخها الكويتيون في الماضي (سنة الهدامة) التي تهدمت من أمطارها الغزيرة جدا مئات البيوت وتضرر الآلاف من المواطنين وأصبحت الكويت فيها بلدا منكوبا وحدث هذا في 8 ديسمبر 1934 الذي صادف الأول من رمضان عام 1353 هجرية.



وذكر الرفاعي أن منتصف شهر رمضان من ذلك العام شهد أيضا توقيع أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، اتفاقية مع شركة نفط الكويت المحدودة تعطيها امتيازا للتنقيب عن النفط وإنتاجه.



وقال إن مرسوم تقسيم البلاد إداريا إلى محافظات بعد الاستقلال أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله ،ووقتها تم بثلاث محافظات هي العاصمة وحولي والأحمدي في فبراير 1962 وصادف هذا رمضان عام 1381هـ.



وبين أن البلاد شهدت أول برلمان كويتي منتخب تحت اسم مجلس الأمة وقد افتتح الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، أولى جلساته في 29 يناير 1963 الموافق 4 رمضان 1382هـ كما شكلت عدة وزارات خلال شهر رمضان في الماضي وأيضا تم الحل الأول لمجلس الأمة عام 1976 في هذا الشهر الفضيل أيضا.



وأشار إلى حدث مهم تمثل في تعرض موكب أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، إلى اعتداء آثم ونجاته منه في 25 مايو 1985 الموافق 6 رمضان عام 1405هـ أثناء مروره في شارع الخليج العربي.



وأضاف الرفاعي أن الشيخ جابر الأحمد افتتح في يونيو 1986 الموافق رمضان 1406هـ مسجد الدولة الكبير وهو أحد أهم معالم الكويت الإسلامية المعمارية، كذلك كانت انتخابات مجلس الأمة في 27 يوليو 2013 أول انتخابات برلمانية كويتية تقام في شهر رمضان المبارك.



وبين أن أبرز ما شهدته البلاد من أحداث خلال شهر رمضان أيضا التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 27 مصليا كويتيا أثناء الصلاة في مسجد الإمام الصادق بالعاصمة وكان ذلك في 9 رمضان 1436هـ الموافق 26 يونيو 2015 وحينها حضر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، إلى موقع الحدث بعد دقائق من وقوعه رغم كل المخاطر.