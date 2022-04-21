أشاد المدير العام للصليب الاحمر الروماني إيوان سيلفيو ليفتر بالدور الإنساني والإغاثي للكويت ومساعداتها الانسانية حول العالم دون استثناء لاسيما لأوكرانيا.



وأعرب ليفتر، في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر انور الحساوي والوفد المرافق له، عن شكره للجمعية على جهودها ودعمها للاجئين الأوكرانيين في رومانيا وما قدمته لهم الكويت من مساعدات إنسانية واغاثية في أحلك الظروف التي يمرون بها.



وأوضح ان الهلال الأحمر من الجمعيات الوطنية الفاعلة التي تدعم بقوة توجهات الحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر وتعمل على تحقيق أهدافها ومبادئها من خلال سعيها لتقديم الدعم والمساندة للمحتاجين والمتضررين جراء الازمات الانسانية والكوارث الطبيعية.



وأضاف ان الجانبين بحثا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في العديد من القضايا والتحديات الإنسانية وفي مقدمتها قضايا اللاجئين والنازحين من الأزمات الإنسانية.



من جانبه، أشاد الحساوي، في تصريح مماثل لـ «كونا»، بتنسيق الصليب الأحمر الروماني لإيصال المساعدات للشعب الأوكراني الذي تضرر جراء الأزمة الحالية.



وأكد حرص الجمعية على العمل والتنسيق مع المنظمات الانسانية لاسيما الصليب الأحمر الروماني بهدف متابعة العمل الإغاثي والإنساني في تعزيز وتنسيق الجهود الإغاثية للاجئين الأوكرانيين في رومانيا.



وشدد الحساوي على ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة حجم المساعدات اللوجستية والمادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للدول التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين.