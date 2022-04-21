قال الفلكي عادل السعدون إن زخات شهب المجموعة النجمية القيثارة ستبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل لتبلغ نحو 15 شهابا في الساعة الواحدة وستشاهد في سماء البلاد.



وأوضح السعدون في تصريح لـ «كونا» اليوم الثلاثاء أن هذه الشهب التي تدخل الغلاف الجوي في الفترة من 15 إلى 26 أبريل عبارة عن غبار وصخور صغيرة جدا تخلفت عن المذنب ثاتشر الذي اكتشف عام 1861 ويدور حول الشمس كل 415 سنة وعندما يرحل يخلف على طول مداره سحابة من الغبار وصخورا وغازات أخرى.



وأضاف انها سميت بـ (شهب القيثارة) لأنها تشاهد ظاهريا في المجموعة النجمية الشمالية (القيثارة) التي تضم النجم اللامع النسر وعندما تقترب الأرض أثناء دورتها السنوية حول الشمس من هذه المخلفات تجذبها وتدخل إلى الغلاف الجوي بسرعة 50 كيلومترا في الثانية وتنصهر وتحترق على بعد حوالي 80 كيلومترا من سطح الأرض ولا تصل إلى مستوى ارتفاع الطائرات.



وذكر أن ما نراه من احتراق للشهب في السماء هو عبارة عن احتراق كمية من الغبار تساوي حفنة يد مليئة بالرمل وبعد دخولها إلى الغلاف الجوي وانضغاطها من الهواء ترتفع حرارتها لتصل إلى درجة الانصهار وتحترق ويتبخر هذا الغبار والصخور لتعطي ألوانا مختلفة بحسب العناصر المكونة لها مثل الحديد أو المغنيسيوم أو النحاس أو الكالسيوم أو البوتاسيوم.



وأشار السعدون إلى أن أفضل وقت لمشاهدة زخات شهب القيثارة هو بعد منتصف الليل حتى طلوع الفجر علما أنه قد يرافق دخولها الغلاف الجوي كرات نارية كبيرة.