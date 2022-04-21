قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس «حزب المستقبل» المعارض أحمد داود أوغلو، إنه غير ممكن إعادة السوريين في تركيا إلى بلادهم من دون تشكيل حكومة مشتركة، وسط دعوات تطلقها أطراف أخرى من المعارضة التركية لإعادة اللاجئين السوريين الى ديارهم وإعادة العلاقات مع حكومة دمشق.



وتطرق داود أوغلو في مؤتمر صحافي بمدينة إزميت نقله موقع تلفزيون «سورية»، إلى قضية اللاجئين السوريين، مشيرا إلى وجود مشكلات في جميع أرجاء العالم في قضايا اللاجئين والهجرة العامة وتركيا إحدى هذه الدول.



وأكد أن القرار المتخذ في مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول 2015، الذي حمل الرقم 2254 يقضي بتشكيل حكومة انتقالية في سورية تشارك فيها جميع الأطراف، لكنه لم ينفذ رغم مرور 7 سنوات على صدوره.



وفي معرض الإعراب عن عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين من دون إحلال السلام في سورية لفت داود أوغلو إلى أنه «بمجرد تشكيل حكومة انتقالية في سورية بين المعارضة والنظام، ستتم تهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين»، مضيفا أن «القول «سنرسل اللاجئين» من دون تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين قد يبدو كلاما جيدا، لكنه غير واقعي»، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة «DHA».



وتابع: «كل لاجئ ترسله إلى سورية من دون ضمانات من الأمم المتحدة سيذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الجنود الأتراك في إدلب، جرابلس، تل أبيض، أو يتجه إلى الجانب الذي توجد فيه (قسد)».