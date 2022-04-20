قامت السفيرة الكندية لدى الكويت عليا مواني بزيارة ميدانية لمعهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكان في استقبالها كل من د. قيس صالح الدويري، المدير العام والسيد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام لمعهد دسمان للسكري، وذلك بهدف التعرف على المؤسسات الهامة في الكويت وتعزيز أواصر التعاون العلمي.



وخلال زيارتها للمعهد، تم التطرق للعديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. واستعرض د. الدويري للسفيرة مسيرة المعهد العلمية وأهميته ودوره كصرح شامخ في خدمة البحث العلمي في الكويت، مناقشاً سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك بين المعهد والجامعات والهيئات الكندية البحثية والطبية. وقد اختتمت الزيارة بجولة داخل أروقة المعهد للتعرف على الأبحاث والمشاريع والخدمات والبرامج التي ينفذها المعهد عن كثب. وبدورها، أشادت السفيرة عليا مواني بما حققه المعهد من تطور وإنجاز مبهر.