أعربت «الصفا الإنسانية» عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كان لهم الدور الكبير في نجاح حملات العشر الأولى والوسطى من شهر رمضان المبارك لهذا العام، معلنة عن إطلاق حزمة مباركة من المشاريع الإنسانية والإغاثية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن خالص شكره لكل من ساهم في دعم مشاريع «الصفا الإنسانية» من مشاريع خيرية وإنسانية، كان لها عظيم الأثر في تخفيف معاناة الأرامل والايتام والفقراء والمحتاجين والمرضى في الكويت وجمهورية قرغيزيا وفلسطين واليمن وسريلانكا والصومال واللاجئين البورميين في بنغلاديش واللاجئين السوريين في تركيا ولبنان.

وبين الشايع أن حملة «نصنع حياة» ستطلق أبرز مشاريعها خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل وتشمل 3 قوافل طبية عاجلة للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والمرابطين في المسجد الأقصى وأطفال اليمن، مضيفاً أن حملة ليلة 27 ستكون لتقديم الرعاية الشاملة لعدد 300 يتيم داخل دور الأيتام في جمهورية قيرغيزيا.

وفي الختام شكر الشايع عموم المحسنين والمحسنات على مساندتهم للجمعية خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام، داعياً إلى استمرار البذل والعطاء، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنّ مالَه ما قَدم، ومالَ وارثه ما أخَّر»، موضحاً أن المال الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان ما قدمه لآخرته، وبين أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.