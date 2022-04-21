تستعد جامعة عفت لإطلاق الدورة التاسعة من مهرجان عفت السينمائي لأفلام الطالبات تحت شعار "إدهاش الحواس" وذلك في العاشر الى الثاني عشرة من مايو القادم في مقر جامعة "عفت" بجدة، حيث يتم عرض أفلام طالبات وخريجات مدرسة الفنون السينمائية، الأولى لتدريس صناعة الأفلام بالمملكة العربية السعودية والاحتفاء بصناع السينما العرب.

قالت الدكتورة هيفاء جمل الليل، رئيسة جامعة عفت، بأن المهرجان سيواصل مسيرته في دورته التاسعة والتي ستقام تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، نائب رئيس مجلس الامناء والمشرف العام على الجامعة، من خلال إفساح المجال لإطلاع المجتمع على أهم إنتاجات طالباتنا في مجالات الفنون السينمائية من افلام قصيرة ورسوم متحركة وافلام وثائقية.

واكدت الدكتورة هيفاء جمل الليل أن المرأة السعودية شريك كامل في التنمية وتعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة، بل وتعيش في هذا العهد الزاهر مستوى متقدماً في تقديم نفسها كعنصرٍ فعال في سوق العمل والإسهام في تطوير واستثمار طاقتها وقدراتها لتفعيل مشاركتها بالجهود اللازمة لضمان فاعليتها الإيجابية في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، وعليه فإن طالباتنا في برنامج الفنون السينمائية يشاركن بإبداعاتهن في تصوير هذا الازدهار والذي تمثله بنجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠.

فيما اوضح د. محمد غزالة رئيس مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة سيتضمن عددا من الندوات والورش التدريبية التي تقدم للجمهور بشكل مباشر في مقر الجامعة، والتي يديرها نخبة من محترفي فنون السينما من ضيوف المهرجان، منها ورشة عن الاخراج السينمائي من تقديم المخرج المصري عمرو سلامه، بالإضافة لورشة ادارة الممثل في الفيلم من تقديم الفنانة السعودية لنا القمصاني، وورشة تصميم الصوت السينمائي من تقديم البروفسور جون مارشنت من جامعة وسط تينسي الامريكية، وورشة التصوير السينمائي من تقديم بروفسور جوناثن كار من جامعة بورنيموث البريطانية، وورشة عن فنون تصميم المشاهد السينمائية من تقديم الفنانة المصرية مروة البرماوي، وورشة النقد السينمائي من تقديم الناقدة البحرينية منصورة الجمري. بالاضافة لورشة عن فن تخطيط الفيلم مع بروفسورة شيريل انتونيو من جامعة نيويورك.

ويحتفي المهرجان من خلال ندوة خاصة مع صانعات الأفلام السعوديات واللاتي حققن نجاحات على مستوى عالمي، ومنهن سارة مسفر وجواهر العمري، نورة المولد ونورة الامير وفاطمه الحازمي وربى خفاجي ورغيد النهدي، فريق فيلم قوارير من خريجات الجامعة الندوة يديرها الناقد السينمائي احمد شوقي.

كما يقدم المهرجان ندوة عن صناعة المهرجانات السينمائية كمنصات للانتاج والتوزيع يحضرها انتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة، السينمائي ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، ويدير الندوة الناقد احمد العياد.

كما يقدم المهرجان ندوة مستقبل صناعة افلام التحريك السعودية، والتي يحضرها مالك نجر والعباس بن العباس ومحمود زيني وعبدالعزيز عثمان وولاء سندي.

ومن ضمن الفعاليات المصاحبة يقدم المهرجان عدد من التكريمات لضيوف المهرجان، ومنهم الفنان السعودي القدير ابراهيم الحساوي، والذي يستضيفه مركز حي جميل الثقافي بجده في لقاء خاص مع جمهور جدة.

يذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت تأسست في عام 2013، بالتعاون مع جامعة جنوب كاليفورنيا تحت مسمى قسم الإنتاج المرئي والرقمي لتكون الاولى في المملكة لتدريس صناعة الافلام والرسوم المتحركة وكتابة السيناريو والاعلام التفاعلي، قبل اعتماد وزارة التعليم للاسم الحالي في 2020.