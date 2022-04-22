رفض رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية عادل العازمي محاولات الغمز أو اللمز التي يصدرها البعض ضد كوادرنا التعليمية الوطنية.



وأوضح العازمي أن القيادات المستهدفة لها دور وطني مشهود في مسيرة التعليم بمناطقهم التعليمية، مشددا على أنه اذا كان هناك من يملك أي دليل على تلك الكوادر فليقدمه للجهات الرقابية المختلفة، مضيفا «لكن الطعن من دون دليل هو اتهام باطل».



وأضاف أنه لا يليق بنائب مسؤول أن يصدر همزا ولمزا دون دليل، خاصة انه يملك كل الأدوات للمراقبة والمحاسبة لكن استهداف الكوادر التعليمية بتلك الطريقة هو استهداف لمسيرة التعليم ذاتها وهو أمر لن نقبل به من أي شخص كان.



وختم العازمي تصريحه بضرورة أن تكون محاسبة أي مسؤول على أدائه وجهوده وليس لمآرب أخرى.