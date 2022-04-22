أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم حرص الكويت على توثيق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية بما في ذلك النهوض ببرامج التعاون التقني في منطقة الشرق الأوسط.



وقال الغنيم لـ (كونا) بعد اجتماعه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، إن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين الكويت والمنظمة.



وأضاف ان المنظمة لها دور متميز في جمعها بين الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال، وذلك في جهد متواصل منذ أكثر من مائة عام تقريبا.



وأوضح الغنيم أن اللقاء تركز على التعاون الثنائي في البرامج الهادفة الى تطوير قطاع العمل والعمال في الكويت، لافتا الى الاتفاق على التنسيق بينهما يتم بشكل سلس وبناء من خلال مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي في بيروت.



وبين ان الاجتماع تناول أيضا جدول أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي ستشارك فيه الكويت عبر وفد حكومي رسمي وآخر ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وثالث ممثلا عن قطاع العمال. كما أشاد السفير الغنيم بدور منظمة العمل الدولية في تبني أزمة عمال فلسطين المتجلي في تقريرها السنوي المخصص لها، والذي سيتم استعراضه أمام المؤتمر السنوي للمنظمة المقرر انطلاقه في يونيو المقبل.