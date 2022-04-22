القاهرة ـ ناهد إمام



في أجواء رمضانية ووسط عبق التاريخ بمقر قصر القبة الرئاسي، أكبر القصور في مصر، نظم اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية حفل إفطار تحت شعار «الوحدة الوطنية في حب مصر»، وشارك من الكويت سفيرنا بإيطاليا السفير عزام الصباح والشيخ راكان بدر محمد الصباح.



كما حضر ممثلو كافة أطياف المجتمع من رجال الدين، من الكنيسة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما ومن الأزهر الشريف الشيخ د. حسن السيد خليل. وممثلو الحكومة والعديد من السفراء العرب والأفارقة ونواب مجلس الشعب والشيوخ والأحزاب ورجال وسيدات الأعمال.



وفي كلمتها، أكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية د. هدى يسي، أن مشاركة الكويت وعدد من الدول العربية في إفطار الوحدة الوطنية، تؤكد أن الأمة العربية لحمة واحدة قوتها في توحدها.



وأرسلت رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن المصريين جميعا سيكونون يدا واحدة لدعم مسيرة التنمية والسلام تحت قيادته، موضحة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، مما يلقي عليها دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة للمساهمة في التطور الذي تشهده البلاد في الجمهورية الجديدة.



بدوره، أكد الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما ممثلا من الكنيسة، أن هذا التجمع يؤكد أننا جميعا نسيج واحد وتواجدنا في حفل الإفطار، للعمل على نقل تلك الصورة إلى المجتمع في الخارج. من جانبه، قال الشيخ د.حسن السيد خليل ممثلا من الأزهر الشريف، إن ذلك التجمع يعد تأكيدا على الوحدة الوطنية واللحمة القوية بين العرب والأفارقة مع المصريين جميعا من المفكرين ورجال الدين وغيرهم. وأوضح أن توحد المصريين يدعم القيادة السياسية في جهودها المباركة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يصل الليل بالنهار لصالح المواطنين جميعا وتوفير الحياة الكريمة لهم.



وعلى هامش حفل الافطار، تقدم السفير د.أبو بكر صار، سفير السنغال في مصر، بدعوة رجال وسيدات الأعمال في الدول العربية ومصر للاستثمار في السوق السنغالي والاستفادة من المزايا المقدمة من ضمانات للاستثمار وتوافر الأراضي والإعفاءات الجمركية المقدمة في ظل توافر الأمن والأمان في السنغال.



وقال إن العلاقات وطيدة بين السنغال ومصر والعديد من الدول العربية.