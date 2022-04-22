آلاء خليفة



أعلنت قائمة «الوحدة العمالية» عن خوضها انتخابات نقابة القطاع النفطي الخاص، وقالت القائمة في بيان صحافي: انه ومن منطلق المسؤولية التي تقع على عاتق جميع عمال العقود في الشركات النفطية (القطاع النفطي الخاص)، وكون المرحلة القادمة مفصلية في تاريخ القطاع النفطي الخاص، فإن قائمة الوحدة العمالية تعلن عن خوضها انتخابات نقابة القطاع النفطي الخاص، وستكون وبداية حملتها الانتخابية بعد الإعلان عنها وتنظيمها من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت وتسجيل عدد كبير من العمال بــــإجمالي 1616 عاملا وعاملة سابقة تــــاريخية لـــم تمر بها النقابة من قبل.



وأضافت ان القائمة ستعلن عن رؤيتها وبرنامجها الانتخابي وأسماء المرشحين فيها في غضون الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى انه جار العمل والتنسيق من أجل طرح جميع القضايا والملفات التي تهم جميع العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن البرنامج الانتخابي للعمل على حلها.



واختتمت القائمة داعية بالتوفيق إلى جميع المشاركين في الانتخابات النقابية، مؤكدة على أن خوضها الانتخابات النقابية جاء من أجل النهوض والارتقاء بالقطاع النفطي الخاص والحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع ومكتسباتهم.