لا أعتقد أنه سيتم قبول دفعات جديدة للتعيين بـ«الخبراء» حالياً.. فلدينا دفعة تحت التدريب

المطيري: الخبراء ينتظرون أن نصل لمرحلة استقرار سياسي لنعود للمطالبة بحقوقهم



أسامة أبوالسعود



أقامت نقابة العاملين بالإدارة العامة للخبراء غبقتها الرمضانية بحضور عدد من أعضاء مجلس القضاء وقيادات وزارة العدل وأعضاء النقابة وجموع الخبراء والمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأعرب رئيس الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل خالد الدخيل عن سعادته للقاء الإخوة الخبراء بغبقتهم السنوية خلال شهر رمضان المبارك، ونسأل الله ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام.



وردا على سؤال حول تحقيق مطالب الخبراء من جانب وزارة العدل، قال الدخيل «نسعى جاهدين في وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة لتلبية مطالب الخبراء وفق الإمكانيات المتاحة».



وأضاف «نحن كإدارة نسعى بالتنسيق مع الوزارة في تحقيق جميع مطالب الخبراء بما ينعكس بشكل افضل على أداء الخبراء».



وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن فتح باب القبول لدفعات جديدة للتعيين بالخبراء، قال الدخيل «لا اعتقد انه سيتم قبول دفعات جديدة للتعيين بالخبراء حاليا، فمازالت لدينا دفعة تحت التدريب، وبعد ان يتم الانتهاء من دورتهم سيتم تسكينهم على كادر الخبراء بعد اجتيازهم الدورة، وان شاء الله في السنوات القادمة سيتم النظر إذا كان هناك احتياج فسيتم فتح باب التعيين».



من جانبه، هنأ رئيس نقابة الخبراء ناصر المطيري جموع الخبراء بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على الكويت والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وتابع المطيري «نحن سعداء بحضور الخبراء في هذا اليوم الكريم من شهر رمضان المبارك خاصة في فترة سياسية توقفت فيها الإنجازات ومطالب الخبراء بسبب الوضع العام بعد استقالة الحكومة».



وزاد «وتفهما من النقابة والخبراء فإنهم سينتظرون إلى أن نصل لمرحلة استقرار سياسي لنعود لعملنا الأساسي الذي تم على أساسه إنشاء النقابة وهو تحقيق مطالب وحقوق الخبراء».



واستطرد قائلا «ولهذا انتقلنا خلال الشهرين الماضيين إلى الأنشطة الاجتماعية، حيث اقمنا دورة الخبراء الأولى لكرة القدم وبعدها دورة البادل، وكذلك هناك أنشطة أخرى للخبراء والخبيرات بعد العيد ان شاء الله».



وتابع قائلا «وكان جزءا من هذه الأنشطة إقامة الغبقة الرمضانية وهي عادة سنوية للخبراء دعما لأواصر التقارب بين الخبراء نظرا لطبيعة مهنتهم التي توجب الاستقلال والحيادية وتقليل النشاط الاجتماعي لهم».



ووجه المطيري الشكر في ختام تصريحاته لأعضاء مجلس القضاء ولرئيس الإدارة العامة للخبراء ولجميع الحضور الكريم.