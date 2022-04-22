محمد راتب



أقام ديوان الجيران في ضاحية عبدالله السالم الغبقة الرمضانية السنوية، والتي حضرها نواب ووزراء سابقون ومسؤولون وشخصيات رفيعة وعدد من وجهاء الكويت وأبناء المنطقة تبادلوا الأحاديث الودية وسط أجواء جميلة وإيمانية.



وقد كان على رأس المستقبلين النائب السابق د.عبدالرحمن الجيران الذي شكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة، مشيرا إلى أن رمضان موسم الخيرات والبركات، ومحطة للقاء والاجتماع على البر والتقوى، وحافز كبير على التزود من الأعمال الصالحة لما فيه من مضاعفة الأجور والطاعات.



وذكر أن ديوان الجيران أقام الغبقة الرمضانية السنوية لتعزيز أواصر العلاقات، والتواصي بالحق والصبر، حيث كان اللقاء ماتعا ومفيدا، داعيا إلى اغتنام الأوقات خلال العشر الأواخر من رمضان، والدعاء أن يحفظ الله الكويت، ويوفق صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان.