قال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر إن اللجنة حققت إنجازات كبيرة بفضل الله جل وعلا ثم نتيجة جهودها الدعوية المتواصلة، مؤكدا أن اللجنة تشهد هذه الأيام المباركة ـ بفضل الله ـ إقبالا كبيرا من الراغبين في التعرف على الإسلام.



وأعلن البدر إطلاق لجنة التعريف بالإسلام اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر رمضان المبارك حملة «يستاهلون أكثر» وتسعى اللجنة من خلالها لكفالة عدد 20 داعيا وداعية وتعليم 2000 دارس ودارسة ضمن مشروع علمني الإسلام بلجنة التعريف بالإسلام. ولفت البدر إلى أن الدعوة إلى الدين الإسلامي هي دعوة عالمية، وبالتالي فإنه يقع على عاتق هذه الأمة إبلاغ رسالتها للجميع، لتصل الدعوة لمختلف الجنسيات وبشتى اللغات.



وقال البدر: منّ الله على الكويت أن جعلها وجهة للعديد من الجنسيات التي يأتي أبناؤها للعمل في هذا البلد الطيب، مشيرا إلى أنه يتوجب علينا تعريف أبناء هذه الجاليات بالإسلام، فهم «يستاهلون» من أهل الكويت أكثر وهو أن نعرفهم بالدين الإسلامي.