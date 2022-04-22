شارك بيت الزكاة الكويتي بحضور د.ماجد سليمان العازمي مدير عام بيت الزكاة الكويتي بالإنابة في فعالية العمل الخيري الإسلامي وأثره: شراكات مستدامة وحلول عملية، التي تعقدها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تركز الفعالية على الأهمية المتزايدة عالميا للعمل الخيري الإسلامي، ودور المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية والشراكات المستدامة في التوجيه الإستراتيجي والشفاف لأموال الزكاة والصدقات والاوقاف وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي.



شملت الفعالية 3 جلسات نقاشية، شارك بيت الزكاة الكويتي في الجلسة الثالثة كمتحدث، حيث سلط فيها الضوء في هذه الجلسة على دور الشراكات المستدامة بيت المؤسسات الدولية والفقهية والمؤسسات الخيرية في تفعيل أداوت العمل الخيري الإسلامي، وقد شارك في الفعالية ٤ متحدثين بينهم د.ماجد العازمي مدير عام بيت الزكاة بالإنابة، وجمال النوري رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.