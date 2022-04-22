أعلنت شركة عادل الغانم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات إم جي بالكويت عن إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2022، والتي توفر من خلالها عروضا خاصة على موديلات إم جي لتتناسب مع تطلعات الزبائن الكرام.



ويتضمن العرض دخول أي مشتر لسيارات إم جي السحب على سيارتين إم جي جي تي، بالإضافة لفرصة ربح مبالغ نقدية فورية لغاية 2000 دينار مع صيانة مجانية لغاية 50.000 كم، وتأمين ذهبي شامل وتأمين وتسجيل المرور مجانا مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانا.



وستكون معارض ام جي مفتوحة طوال فترة شهر رمضان المبارك يوميا، من الساعة 10:00 صباحا وحتى 4:00 مساء، أما الفترة المسائية فتبدأ من الساعة 8:30 مساء وحتى 11:30 مساء عدا يوم الجمعة من الساعة 8:30 مساء ولغاية 11:30 مساء.



ولحجز موعد تجربة قيادة أو لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة معارض إم جي في الري، الشويخ، والأحمدي.