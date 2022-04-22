٭ «ترى الراس شاب، والعظم ذاب، وكلنا بندفن بالتراب وبنقابل رب العباد اللي ما يظلم أحد» حوار بين فهد (علي السبع) وجلوان (حبيب غلوم) - «سنوات الجريش»



٭ «مال البخيل ياكله العيار»



بوسعود (عبدالرحمن العقل) - «دحباش»



٭ «لو انت مقصرة بحقه كان تسنع، بس أهو واثق انك تحبينه وصابرة على ضيمه»



حصة (مريم الصالح) - «حضرة الموقف»



٭ «ما حصلوا شي يبوقونه.. باقوا حمارهم!»



منصور (حسين المنصور) «نوح العين»



٭ «المعارك مع العدو بالعقل مو كل شي بالقوة.. عدوك لازم تسايره وبعدين تنتصر عليه بعقلك وسلاحك»



ذيب بن ذياب (داود حسين) - «عين الذيب»



٭ «وين الحب اللي كنتي تتكلمين عليه؟.. ليش انا حسيت انج تحبينه وهو يحبج؟»



- «يايمه الحب ينتهي عند هالشيئين.. الكذب والبخل»



حوار بين (شيماء علي) وبنتها ريما (جود عزيز) - «ناطحة سحاب»



٭ «الكرم اليومين دول بيتفسر حاجة من تلاتة.. يا إما أنا أهبل.. يا إما طيب لدرجة السذاجة.. لإما شرير لابس قناع»



شفيع (محمد البلتاجي) - «فاتن أمل حربي»