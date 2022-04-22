مفرح الشمري

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وسط حضور من الفنانين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، أقامت اللجنة العليا لمهرجان نجوم الفن والإعلام الدورة السابعة للمهرجان في فندق «ميلينيوم شرق»، وذلك تحت رعاية رجل الأعمال فهد المعجل وحضور وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، ورئيس المهرجان الزميل جمال العدواني، وعدد من نجوم الدراما والإعلام الذين حالفهم الحظ بجوائز المهرجان.

انطلق الحفل بكلمات ترحيبية براعي الحفل والحضور من عريفته هيا العبيد، لتقدم بعدها بانوراما مسجلة لدورات المهرجان السابقة مع كلمة مسجلة لراعي الحفل رجل الأعمال فهد المعجل رحب فيها بالحضور وتمنى لهم كل توفيق ونجاح في مسيرتهم العملية، ومن ثم عرض مقطع فيديو وقفة وفاء للذين فقدناهم خلال هذا العام، العالم الفلكي د.صالح العجيري والشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح وقد نالت هذه الوقفة استحسان الحضور.

من جهته، ألقى رئيس المهرجان الزميل جمال العدواني كلمة أشاد فيها بدور راعي الحفل رجل الأعمال فهد المعجل لهذا المهرجان ومثمنا حضور وزير الإعلام الاسبق الإعلامي القدير محمد السنعوسي الذي اختارته اللجنة العليا للمهرجان «شخصية المهرجان» لهذه الدورة.

ورحب رئيس المهرجان جمال العدواني في كلمته بضيفة شرف المهرجان المطربة شمس التي عبرت عن سعادتها لتواجدها في المهرجان متمنية له النجاح والاستمرار.

ومن ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مسيرة «شخصية المهرجان» وزير الإعلام الأسبق الإعلامي القدير محمد السنعوسي، لتنطلق بعدها مراسم التكريم وتوزيع الجوائز على مستحقيها وذلك على النحو التالي:

- تكريم شخصية المهرجان الإعلامي القدير محمد السنعوسي بدرع تذكارية

أما جوائز أوسكار الخليج فذهبت لكل من:

- جائزة أوسكار للنجم الأكثر تأثيرا في الخليج تمنح للنجمة شمس الكويتية.

- جائزة أوسكار للابداع الفني تمنح للنجم محمد المنصور.

- جائزة أوسكار للابداع الإعلامي تمنح للإعلامي طلال الياقوت.

- جائزة أوسكار للإبداع الرياضي لمدير فريق نادي الكويت عادل عقله.

- أوسكار الابداع الإخراجي للمخرج طلال البرجس.

-جائزة أوسكار للابداع الاعلاني لشركة M2R Group وشركة COSMOS

- جائز أوسكار للإبداع الاقتصادي لطلال الشمري.

-جائز أوسكار للإبداع الطبي للدكتورة ميرفت الحناوي.

تكريم السلطة الرابعة لأنهم شركاء النجاح في هذا المهرجان وهم:

- مدير تحرير جريدة «الأنباء» الزميل محمد بسام الحسيني.

- مدير تحرير جريدة النهار الزميل حسين الفضلي.

- الاعلامي الزميل علي بلوط.

أما جوائز مسابقة نجوم رمضان 2022 فجاءت على النحو التالي:

- أفضل كاتب ومسلسل درامي رمضاني للكاتب مشاري حمود العميري عن مسلسل «دحباش».

- أفضل أنتاج وإخراج عمل درامي متكامل للمخرج والمنتج محمد العنزي لمسلسل«فتح الأندلس».

- أفضل فنان دور أول النجم داود حسين عن دوره في مسلسل «عين الذيب».

- أفضل فنانة دور أول النجمة باسمة حمادة عن دورها في مسلسل «حبي الباهر».

- أفضل فنان دور ثان الفنان خالد أمين عن دوره في مسلسل «محمد علي رود2».

-أفضل فنانة دور ثان الفنانة هنادي الكندري عن دورها في مسلسل «كيد الحريم».

- تكريم خاص للفنان القدير جاسم النبهان عن دورة في مسلسل «حبي الباهر» ومسلسل «دحباش».

- تكريم خاص للفنان القدير عبد الإمام عبدالله عن دورة في مسلسل «دحباش».

- تكريم خاص للفنان القدير عبدالرحمن العقل عن دوره في مسلسل «دحباش».

أفضل محاورة الإعلامية غادة رزوقي في برنامج «غبقة الحمراء».

- تكريم خاص للفنانة ملاك الكويتية.

- تكريم خاص للفنانة هبة الدري.

- شهادة تقدير للفنانة حصة النبهان.

- تكريم خاص للمراقب إبراهيم ماتقي إذاعة البرنامج الثاني.

- شهادة تقدير للمشرف العام على قناة القرين طلال الهيفي.

- أفضل مذيعة إيمان النجم برنامج «كواليس نجم» على اليوتيوب «القبس».

- أفضل برنامج مسابقات مدفع الإفطار ويمنح شهادة تقدير للمذيع القدير سعد الخلف والمذيع طلال الماجد والمعد نايف النعمة.

- أفضل برنامج إذاعي رمضاني علي إذاعة 360 أسرة برنامج «سنا الكويت» الصباحي.

- تكريم شوق العبيد «شركة هاي ميديا لإدارة المشاريع والتطوير».

- تكريم مشاهير السوشيال ميديا د.خلود وزوجها أمين.

- شهادة تقدير لنجم السوشيال ميديا محسن النصار.

-أفضل مصمم كويتي العالمي نواف البدر.

- أفضل خبيرة تجميل جواهر بلاس.

- تكريم خاص حسام الموسوي.

- تكريم اللاعب فلاح المطيري.

- شهادة تقدير الفنان منصور البلوشي.

- شهادة تقدير الى اللاعب أحمد الرياحي.

- شهادة تقدير شركة حروف نضال عبدالمجيد.

- شهادة تقدير لمصمم الأزياء خلف هوت كوتور.

- شهادة تقدير للمنتج عبدالعزيز الزيدي مدير شركة ليلة عمر للإنتاج الفني.

- شهادة تقدير لفريق بصمة عيال الكويت التطوعي.