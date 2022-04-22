تبلغت السلطات اللبنانية بأن السلطات في تشيلي اعتقلت مطلوبا للانتربول بموجب مذكرة من الحكومة اللبنانية، اشتباها بإدخاله «نترات الأمونيوم» التي أحدثت واحدا من أكبر التفجيرات غير النووية في مرفأ بيروت، وكانت حصيلته نكبة جماعية، قضى فيها 215 شخصا، ونالت الجروح والتشوهات من 6500 آخرين، وشمل الدمار والخراب أحياء بكاملها في المدينة.



والمعتقل الذي تم اعتراضه حين وصل إلى مطار أرتورو ميرينو الدولي في العاصمة التشيلية سنتياغو، هو البرتغالي جورج موريرا البالغ 43 سنة. وذكرت وسائل إعلام تشيلية أن السلطات وضعته بالتنسيق مع الإنتربول على طائرة أخرى نقلته في اليوم نفسه إلى مدريد، باعتبارها المدينة التي وصل منها. أما عدم تسليمه إلى لبنان فسببه أن القضاء البرتغالي «سبق ان حدد مهلة لنظيره اللبناني ليسلمه وثائق لازمة للتسليم، فانقضت المهلة قبل أن تلبي بيروت الطلب» وفق ما قالت صحيفة Jornal de Notícias البرتغالية، وفيه أيضا أن كريستيان سايز، قائد شرطة المطار التشيلي، حقق مع موريرا في حضور ممثل الإنتربول الذي ذكر أن قضية موريرا ستحال الآن إلى السلطات اللبنانية، مع إبلاغ مدريد ولشبونة.