تنطلق اليوم بطولة الكويت المفتوحة للرماية التي ينظمها نادي بيان الكويتي على ميادين نادي الصيد والفروسية وتستمر يومين بمشاركة 85 راميا في منافسات السبورتنغ.



في هذا الصدد، قال أمين سر نادي بيان للرماية فهد الصهيبي ان البطولة تأتي ضمن خطة النادي للنهوض باللعبة واستمرار المنافسات بين الرماة في الشهر الكريم وفي أجواء رياضية تنافسية ودية، مضيفا «تعمل اللجان على التجهيز للبطولة لتظهر بالصورة التي تليق بها وبأسماء الرماة ولتكون المنافسة قوية بين الجميع، سواء من الجانب الفني أو التحكيمي أو التنظيمي».



وتوقع الصهيبي ان تظهر البطولة بمستوى فني عال بوجود عدد من الرماة المميزين من أصحاب الخبرة وكذلك الشباب، مؤكدا أن البطولات ستستمر حتى نهاية الموسم الحالي من اجل النهوض باللعبة وخلق منافسات قوية ستؤدي إلى اكتشاف المواهب التي ستدعم منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات الخارجية وتمثيل الرماية الكويتية بالصورة التي تليق بها.