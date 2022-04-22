عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الوطني ناصر الشطي بعد التعادل مع كاظمة 0-0 في الجولة الـ17 من دوري stc الممتاز أول من امس أن نقطة واحدة لم تكن كافية للأصفر، لذلك لا نقول لأنفسنا مبروك بعد التعادل، إلا أن الأمر المميز في المباراة هو الروح القتالية وأداء اللاعبين الأبطال، ومع هذا فنحن بحاجة لتطوير المستوى في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفريق يعاني العديد من الغيابات في جميع الخطوط ما أثر على الأصفر بشكل عام.



وأضاف ان الفريق يمر بظروف صعبة «ووضعنا الحالي لا يرضي أي قدساوي، لذلك من الصعب الدفع باللاعبين الشباب في هذا التوقيت لأنه سيضر بهم أكثر من استفادتهم، ولا يوجد أحد يعرف قطاع الناشئين كما أعرفه، ومن يستحق اللعب بالفريق الأول سيتواجد في الموسم المقبل لكننا حاليا نرغب في إنهاء الموسم بأفضل صورة».



وأوضح الشطي أنه يجد دعما كبيرا من قبل مجلس الإدارة منذ تسلمه مهمة التدريب منذ شهرين تقريبا، ونحن حاليا نخطط للموسم المقبل، خصوصا في اختيار المحترفين ولدي ثقة كبيرة بأن شكل الأصفر سيكون مختلفا.