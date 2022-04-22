عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن فريقه قدم أداء جيدا أمام القادسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدوري الممتاز أول من امس، مضيفا: اننا فقدنا فرصة المنافسة على اللقب، وقد كان الفريق في المركز الثالث عندما توليت مهمة قيادة الفريق، ولا أريد القول إن الفريق اصبح بطلا أو لا، لكنه بالتأكيد اكتسب ميزات جيدة، ولن يكون الفريق بطلا بين ليلة وضحاها، فالأمر يحتاج إلى وقت كاف، وتغيير في السلوكيات، وأعتقد أن كاظمة بدأ هذا الطريق فعليا.



وذكر ماركوف أن كاظمة سيقدم أفضل ما لديه في آخر مواجهة بالدوري، وبعدها سيتجه التركيز نحو الكأس، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وأعتقد أن الحصول على المركز الثاني في الدوري يعد أمرا جيدا وغير متوقع، لافتا إلى أن مستقبله مع كاظمة لم يتم تحديده بشكل قطعي، لكنه سعيد مع الفريق وإدارة النادي.