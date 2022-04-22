سلطان العبدان



أقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل اقتراح النائب سعود أبوصليب القاضي بخصم 50% من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل والأيتام المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ومن في حكمهم. وجاء في تقرير اللجنة، الذي تنشره «الأنباء»، أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.



وكان أبوصليب اقترح التالي: الأرملة هي من فقدت زوجها في مرحلة من مراحل عمرها، حيث تتحمل وحدها المسؤولية، خاصة إذا كان لديها أولاد، وتقوم لهم بدور الأب والأم في نفس الوقت، لكن ليس كما يتصور البعض ان رحيل الزوج يعني نهاية الحياة، فمن حقها ان تعيش حياة كريمة، تتناسب مع حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف، لذلك على الدولة تبني هذه الأسر ومساعدتها على صعوبات الحياة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح التالي: خصم 50% من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل والأيتام المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ومن في حكمهم.