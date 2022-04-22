

القاهرة - خديجة حمودة



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن أعمال التطوير تتضمن الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي الذي يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذي يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.



وأضاف المتحدث أن طريق السويس يبلغ طوله 109 كم ويحتوي على 24 كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعد المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.