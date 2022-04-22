السرايات تدخل الخميس المقبل وتبشر برياح قوية

رمضان يكمل عدته ثلاثين يوما والاثنين 2 مايو اول ايام عيد الفطر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان اليوم وهو يوم الجمعة 21 من رمضان المبارك الموافق 22 من أبريل الجاري هو اليوم السابع من دخول فترة ((السبق أو سبق السرايات)) حيث تشير خرائط طقس المنطقة في احتمال ضربة رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة تكون سرعتها بين (27-35) كم/س مع تقلب في اتجاهها حيث يسيطر عليها اتجاه الرياح الشرقية والتي هي المعروفة محليا رياح الكوس وهناك احتمال كبير ان تكون جبهة هوائية قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الجو، الأمر الذي يؤدي إلى تطاير الغبار مع احتمال تكون غيوم ركامية قد تسقط أمطارا خفيفة ومتفرقة مساء يوم الأحد 24 من الشهر الجاري أو فجر يوم الاثنين القادم.



وترجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة إلى وجود مرتفع جوي يغطي شمال شرق شبه الجزيرة العربية التي تشمل الكويت والمناطق المجاورة لها التي تكون هي مركز هذا المرتفع الجوي حيث الرياح الشمالية الشرقية النشطة باتجاهات عديدة تتجه الى بؤر المنخفض الجوي المنتشرة وسط شبه الجزيرة العربية والمناطق الجنوبية منها.



وتابع: لكن يمكن القول إن هذه الرياح سوف تكون خفيفة السرعة لا تتجاوز سرعتها (15) كم/س وهي رياح شرقية (رياح كوس) وسوف تستمر حتى بداية الشهر القادم.



واوصح المرزوق ان فلكيا بدأ برج الثور يوم أمس وفي يوم الخميس القادم الموافق 28 أبريل الجاري سوف تدخل فترة ((السرايات)) المشهورة برياحها الشديدة وضربتها القوية في المساء وفترة السرايات لها أسماء عديدة مثل اسم ((الكنة)) والكنة تعني إخفاء الشيء وتخزينه حيث هذه الفترة كانت تسمى في الماضي ((كنة الشرع)) أي تخزين الشرع في العمارة أو في المخازن التي كانت تسمى في الماضي ((الأنبار))، كما تسمى هذه الفترة أيضا بفترة غيوب نجم الثريا وهذه الفترة مدتها (30) يوم وهي التي يبدأ فيها ((نوء الرشا)) وهو من الأنواء أو إحدى منازل القمر (28) منزلة فأسماء فترة السرايات لها أسماء ثلاثة وأشهرها ومعروفة عند أهل البحر هي فترة ((الكنة)) وأيضا تعرف باسم ((غيوب الثريا)) حيث يغيب نجم الثريا مدة (30) يوم ومع ظهور هذا النجم في السماء يعطى مؤشر على انتهاء الرياح النشطة أو رياح السرايات وكذلك تعرف بداية هذه الفترة باسم دخول ((نوء الرشا)).



وقال المرزوق: وبما أننا قد دخلنا قبل يومين في العشر الأواخر من الشهر الفضيل وأننا اقتربنا من نهايته وبدأنا فعلا في وداعه والتحري لليوم الأخير من هذا الشهر الفضيل ومعرفة وقت ولادة هلال شهر شوال أو عيد الفطر السعيد ولذلك فإننا نعيد هنا مرة أخرى ما سبق لنا وان ذكرناه سابقا بأن ولادة هلال شهر شوال في هذه السنة سوف تحدث في يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة (11:28:44) ليلا أي قبيل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة تقريبا ولذلك فإنه من المتعذر جدا رؤية الهلال في هذا اليوم وتطبيقا للقاعدة الفقهية (لا استهلال بعد الغروب) والشمس في الكويت سوف تغيب في هذا اليوم في الساعة (6:24) مساء أي ان الاقتران أولادة الهلال سوف تحدث في الكويت بعد غروب الشمس بحوالي (5:04:44) خمس ساعات وأربع دقائق وأربعة وأربعون ثانية، فبموجب هذه الحسابات الفكية فأنه أصبح شبه المؤكد أن شهر رمضان في هذه السنة سوف يكمل عدته وهي (30) يوما وهذا سوف يعتمد على الرؤية الشرعية للهلال وإذا جاءت الرؤية متطابقة مع هذه الحسابات الفلكية فإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 سوف يكون هو (يوم عيد الفطر) وهو اليوم الأول من شهر شوال لسنة 1443.



وعليه فإن صلاة العيد سوف تقام في الساعة (5:20) صباحا كما أن إجازة العيد سوف تكون مدتها (9) أيام سوف تبدأ فعليا في يوم الجمعة 29 أبريل وتنتهي يوم السبت 7 مايو 2022.



ونقول عساكم من عواده أن شاء الله، ولا يسعني في هذه المناسبة الكريمة إلا أن ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وإلى مقام سمو ولي العهد حفظه الله والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي من مواطنين ومقيمين أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلين الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات على الجميع وان يحفظ كويتنا من كل سوء ومكروه