كعادته السنوية، أقام ديوان عمر أحمد الأنصاري حفل استقبال للمهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث حضر عـــدد كبيــــر مـــــن الشخصيــــات والأقارب والأصدقاء لتقديم التهـــاني بالشهــــر الفضيل.



وتقدم عمر الأنصاري بالشكر الجزيل إلى كل من حضر إلى حفل الاستقبـــــال، مؤكــــدا أن هذه هي عادات أهل الكويـــت التي لا تنقطع وتميز هذا الشهر الفضيل عن غيره من الشهور مــــن خلال كثرة التواصل والزيارات.



متمنيا من الله عز وجل ان يعيد الشهر الفضيل على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها والمقيمـــين فيها بالخير والبركات.