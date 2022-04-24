الحدّ الأعلى يشمل تذكرة السفر وفحص العامل من البلد المستقدم منه

تشكيل فريق لتلقي الشكاوى والعقوبات تصل إلى سحب الترخيص التجاري



عاطف رمضان



ذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت كتابا الى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تكاليف استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب وشركة الاستقدام بألا تزيد على 890 دينارا شاملة تذكرة السفر وفحص العامل من البلد المستقدم منه.



وأضافت المصادر أن ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حدد في مادته تكلفة الاستقدام وأنه في حال مخالفة هذا القرار فإن «التجارة» سوف تطبق القانون على المخالفين من خلال منعهم من مزاولة الأعمال.



وأوضحت المصادر أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بالقرار الوزاري، وأن العقوبات تصل الى سحب الترخيص التجاري.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية خلال الفترة الأخيرة على مكاتب تأجير السيارات بالتعاون مع وزارة الداخلية وأغلقت العديد من مكاتب تأجير السيارات المخالفة للقانون، وخلال الفترة المقبلة سوف توسع الوزارة حملاتها التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وانها سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد مخالفي القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية او من يدعي بعدم توافر طلبات عمالة منزلية.