ليلى الشافعي



اعتمد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة م.حمد البرجس تعميما بشأن آلية صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء العمل، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 في 10 أبريل الجاري ووفقا للشروط الواردة فيه.



ومن بين الشروط ألا يقل رصيد الموظف المتقدم بطلب البدل عن 30 يوما بنهاية السنة الميلادية، وكذلك عدم تكرار صرف البدل إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار صرف البدل السابق.



وفي هذا السياق أكد البرجس حرص الهيئة الدائم على حقوق العاملين بها وتطبيق وإقرار جميع القرارات والإجراءات التي تسهم في تحقيق صالح الهيئـــة وكوادرهــا.