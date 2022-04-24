صلاح الشطي: 543 لجنة اقتراع موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية الثماني

لجنة لفحص الطلبات.. وباب التنازل سيظل مفتوحاً حتى قبل الانتخابات بأسبوع

عبدالله الراكان - بداح العنزي

في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى تاريخ الانتخابات بالكويت، ستقوم وزارة الداخلية بالإعلان عن تزكية المرشحين خالد مفلح المطيري ونصار بن مهيني العازمي لعضوية المجلس البلدي في الدائرة السابعة (العمرية) والدائرة العاشرة (الصباحية) وذلك من دون إجراء انتخابات لعدم ترشح منافسين لهما، حيث تنص المادة 25 من قانون الانتخاب على أنه «إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه فإن وزير الداخلية يعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة».

يأتي ذلك عقب إغلاق باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي 2022 أمس على 42 مرشحا بينهم امرأتان في 8 دوائر انتخابية، حيث ستجري الانتخابات يوم 21 مايو المقبل في 543 لجنة موزعة على مختلف الدوائر، علما بأن باب التنازل سيظل مفتوحا حتى قبل موعد الانتخابات بـ 7 أيام.

وفي مزيد من التفاصيل فقد تم إغلاق باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي 2022 أمس، وذلك لليوم العاشر على التوالي، حيث تقدم أربعة مرشحين بأوراقهم ليصل العدد الإجمالي للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في 8 دوائر انتخابية يوم 21 مايو المقبل إلى 42 مرشحا بينهم امرأتان، وذلك بعد أن تمت تزكية المرشحين خالد المطيري في الدائرة السابعة ونصار بن مهيني العازمي بالدائرة العاشرة في سابقة هي الاولى من نوعها بتاريخ الانتخابات.



وقال مرشح الدائرة الرابعة علي حميد صرخوه إنه تقدم للترشح لانتخابات المجلس البلدي ليكون بجانب إخوانه المرشحين والمساهمة في حل العديد من المشكلات والقضايا العالقة وأهمها الأزمة الإسكانية والتي تحتاج إلى حلول عاجلة.



وطالب صرخوه بالعمل على ايجاد حلول عملية للازدحام المروري والذي أصبح ظاهرة سلبية في الشوارع خلال السنوات الأخيرة.



بدوره، أكد مرشح الدائرة الرابعة م.طلال عباس القطان أن المواطنين حريصون على المشاركة في العرس الديموقراطي الخاص بالمجلس البلدي، داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لصالح الوطن والمواطن، مشيرا الى أن الهدف من خوضه سباق الترشح المساهمة في حل ولو جزء بسيط من المشكلات المتراكمة، خاصة أن الوضع يحتاج إلى التكاتف والتعاون للقضاء على كل هذه الأزمات.



وأشاد القطان بدور المجلس البلدي الحالي خاصة أنه نجح في تقديم حلول إسكانية وتحرير أراضي ومعالجة مشكلات قائمة منذ سنوات.



هذا، واكد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات 42 مرشحا بينهم امرأتان. وأضاف الشطي في تصريح صحافي انه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف لفحص طلبات الترشح والتي ستقدم تقريرا نهائيا باعداد المرشحين للوزير، موضحا أن الإدارة ستستقبل المناديب والوكلاء الخاصين بالمرشحين الذين سيعملون معهم يوم الانتخاب وأيضا ستستقبل موظفي وزارة الداخلية الذين سيعملون مع رؤساء اللجان الانتخابية، مشيرا الى أن عدد لجان الاقتراع 543 موزعة على مختلف الدوائر الثمانية، مؤكدا أن باب التنازل مفتوح منذ أول يوم للترشح وحتى قبل موعد الانتخابات بـ 7 أيام.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال٭ جراح سعد عبدالله الدوسري



٭ أيوب عبدالوهاب عبدالصمد الصفار



٭ عبدالله حسن عبدالرضا شمساه



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



٭ عبدالله سلطان السالم



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



٭ خليفة سلمان حمود الخدة



٭ بدر محمد راشد العسعوسي



٭ محمد عبدالهادي حسين اظبيه



٭ سالم ناصر سالم الخشتي



٭ السعيد أجمد يوسف السعيد



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



٭ أحمد إبراهيم سالم المسيطير



٭ زياد عادل يوسف بورسلي



٭ صالح أحمد صالح العجيل



٭ نوال محمد إبراهيم البخيت



٭ سعود عبدالرحمن أحمد الكندري



٭ طلال عباس بدر القطان



٭ علي حميد أحمد صرخوه



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



٭ فاضل أسد محمد حسين



٭ ناصر الدين باقر أسد عبدالباقي



٭ أحمد جاسم محمد الصفار



٭ جاسم محمد حسين دشتي



٭ سالم محمود سالم البلهان



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



٭ عدنان جمعة سبتي جمعة



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



٭ نواف عجيل مطر العنتري



٭ عيد مفلح عيد المسيلم



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي