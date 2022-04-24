عقدت شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الماضي في مقر الشركة، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة أنور الغيث عن تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 1.6 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 وبنسبة نمو تعادل نحو 64% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2020 والتي بلغت 977 ألف دينار، كما ارتفع حجم أصولها ليبلغ نحو 16.8 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة 2020 والتي بلغت 15.1 مليون دينار بمعدل نمو 11.7%، كما ارتفع حجم حقوق ملكية مساهمي الشركة ليصبح 15.7 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة 2020 والتي بلغت 14.4 مليون دينار وبمعدل نمو بلغ 9.2%. وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة المدفوع وذلك على السادة المساهمين الحاليين والمقيدين في سجل أسهم الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة.