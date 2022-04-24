٭ «هبهب لا دين ولا مذهب»



بوسعود (عبدالرحمن العقل) - «دحباش»



٭ «اللي ياكل تمرهم يأتمر بأمرهم»



بوخالد (وليد الضاعن) - «دحباش»



٭ «المظهر الخارجي مرده بيروح ويولي.. اللي بيتملك الجمال الداخلي»



منى (نوف السلطان) - «زواج الا ربع» ٭ «الحياة تجارب.. فيها اللي يناسب قلبج وفيها اللي يناسب عقلج.. أحيانا ممكن ما ننجح بشي في حياتنا مثل الحب.. لكن ممكن ننجح ونتفوق في جوانب ثانية مثل الشغل.. مثل الصداقة.. مثل الإنجازات»



سامية (سماح) - «ناطحة سحاب»



٭ «في هذه الدنيا مثل ما تحتاج للعداوة تحتاج للصداقة»



- «العداوة والكره والانتقام والركض ورا الفوز يخليك دايما مبطل عينك ودايما جاهز»



حوار بين بن جوهر (موسى البقيشي) وذيب بن ذياب (داود حسين) - «عين الذيب»