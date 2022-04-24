هادي العنزي



يغادر مساء اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 17 سنة) إلى اسطنبول لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 9 مايو إستعدادا لنهائيات آسيا المقررة بالدوحة خلال الفترة من 12 الى 19 يونيو المقبل.



وقد تأهل ناشئو الأزرق إلى كأس آسيا بعد أن جاؤوا بالمركز الثاني في البطولة الخليجية خلف المنتخب البحريني الذي تأهل أولا عن المنطقة الخليجية.



ويرأس وفد أزرق الناشئين عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد عويد العنزي، ويضم وليد الشمري ومحسن المطيري اداريان، ومشعل محمد مشرفا للمنتخب، والبحريني سلمان رمضان مدربا وطلال القلاف مساعدا للمدرب، حيث سيلعب منتخبنا الوطني 6 مباريات تجريبية في المعسكر التدريبي بتركيا.



من جانبه، أكد رئيس الوفد عويد العنزي على أهمية المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة لأجل مزيد من الخبرة والاحتكاك خاصة أن المنتخب سيلعب مع أفضل منتخبات القارة الآسيوية مثل الصين واستراليا وايران ولبنان ونيوزيلندا، وقال: «مشاركة الناشئين امام هذه المنتخبات سيكون له اثر إيجابي كبير عليهم خلال المستقبل المنظور».



وتضم تشكيلة منتخبنا الوطني المغادر إلى تركيا 18 لاعبا، وهم: مشعل الكندري، وعبدالله الرشيدان، ودعيج العنيزي، وعادل السعيد، وطلال الخميس، وجمال عدنان، وعلي شهاب، واحمد العبيد، وطارق الرشيد، وعبدالله العجيل، وطلال بوعركي، ودعيج المريشد، ويوسف نصيب، وبرجس سيف، وفيصل الحسيني، ونواف العنزي، وفهد مال الله، ومحمد عيد.