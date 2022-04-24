أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم الشباب الرياضي وتوفير كل ما يلزم لهم لتحقيق الإنجازات بالمحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية المقبلة.



وشدد الراجحي في تصريح صحافي مساء الخميس عقب ترؤسه الاجتماع الـ18 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي عقد بمقر الهيئة على ضرورة متابعة كافة الخطط التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة لتطوير الحركة الرياضية بالتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية. وذكر أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن الرياضي والهادفة إلى رعاية الشباب الرياضي خلال الفترة المقبلة، داعيا كل عناصر المنظومة الرياضية للتعاون للارتقاء بالحركة الرياضية.