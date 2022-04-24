هادي العنزي



أكد المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي الساحل بدر العنزي في تصريح خـاص لـ «الأنباء»، أن تأهل فريقه إلى دوري stc الممتاز، بعد تغلبه على نظيره خيطان 2-1 في الجولة الأخيرة لدوري stc للدرجة الأولى جاء بفضل تضافر الجهود من مجلس إدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، مضيفا: «حققنا الهدف الأول للفريق بحجز إحدى البطاقتين المؤهلتين لـ «الممتاز»، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا، ومن أهمها انتقال أكثر من 7 لاعبين أساسيين إلى أندية مختلفة، ما جعلنا نعتمد على خيارات ناجحة أخرى تتمثل في العناصر الشابة التي كانت على قدر المسؤولية».



وذكر العنزي أن مواجهة خيطان جاءت صعبة منذ بدايتها، وذلك لما تمثله من أهمية قصوى للفريق تتعلق بتأهل أحدهما وبقاء الآخر، مضيفا: الساحل لم يكن أمامه سوى تحقيق الفوز طريقا للتأهل، وعليه دخلنا من أجل تلك المهمة مهاجمين منذ بداية المباراة. افتتح هداف الفريق جيوفاني أهداف الفريق في الشوط الأول، وكانت بداية جيدة وضرورية، وبعد خروجنا متقدمين طالبنا اللاعبين بين الشوطين بضرورة مواصلة الهجوم لتعزيز النتيجة، وبالفعل تم ما أردناه وإن جاء متأخرا حيث سجل حسن حسون الهدف الثاني للساحل في الوقت المحتسب بدل الضائع، كما قلص الفارق خيطان في الوقت نفسه.