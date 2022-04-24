سلطان العبدان



وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل على اقتراح النائب يوسف الغريب حول إضافة إعانة شهرية إضافية تحت اسم «إعانة اجتماعية خاصة» لا تقل عن مائتي دينار كويتي إلى راتب كل من الموظفات المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتي العاملات منهن بجميع الجهات الحكومية او الجهات التي تديرها الدولة او تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 51%.



وورد في اقتراح الغريب في مادته الثانية ان تصرف الـ 200 دينار المشار إليها في المادة السابقة للمواطنات غير العاملات من «الارامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي» على ان تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم عملية الصرف، على ألا يتأثر هذا المبلغ بأي مساعدات اخرى، على ان تمنح الموظفة او العاملة الارملة والمطلقة المعيلة اجازة اضافية خاصة لمدة 20 يوما أيا كانت مدة خدمتها.



وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» أنه تمت دراسة الاقتراح وقد نظرته اللجنة، وقدمت تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده بعد أن وافقت على نصوصه بإجماع أعضائها الحضور.