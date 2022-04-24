عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن استمرار العمل في مراكز فحص العمالة الوافدة، والتي تشمل: مركز الشويخ، مركز صبحان، مركز الجهراء، ومركز ضاحية علي صباح السالم، يومي السبت الموافق 23 و30 أبريل 2022، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 3 ظهرا، تسهيلا وتيسيرا على المراجعين الكرام، وحرصا على إتمام المعاملات قبل إجازة عيد الفطر.



وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق العمل في مراكز فحص العمالة الوافدة خلال أيام الأسبوع على فترتين، وذلك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 5 عصرا.