٭ «اذا الموت ما علمكم ان الحياة فانية.. متى بتتعلمون؟»



النوخذة شهاب (محمد المنصور) - «محمد علي رود 2»



٭ «القلب له وضوء.. زي ما فيه وضوء للايدين والراس والرجلين.. واللي يخدم الناس هو اللي يخدمهم وتحتيهم مش اللي فوقيهم.. وان اللي ينصح الناس بالفقر وهو غني يبقى شيطان»



عرفات (أحمد أمين) - «جزيرة غمام»



٭ «هذا مو بحب عابر.. هذا حب صادق»



أنيسة (هند محمد) - «منهو ولدنا»



٭ «عمرچ ما تحبين اللي مو لچ.. رح تتعبين لأن شكثر ما حبيتيه زيادة ولحقتيه زيادة بيصير مو لچ زيادة»



ماجد (حسين الحداد) - «عائلة عبدالحميد حافظ»