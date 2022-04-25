عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والتغريم 3 ملايين دينار لمقيم سوري عن تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسيل الأموال المتحصلة من جريمة النصب. وكان 30 مواطنا قد اشتكوا قيام المتهم بالنصب العقاري عليهم بمشروع في مدينة مكة المكرمة بمبلغ يقارب 3 ملايين دينار. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اشتكى المجني عليهم من قيام الشركة التي يديرها بالنصب عليهم بمبالغ تم تقديرها بنحو 3 ملايين و138 ألف دينار، من خلال بيع شقق في مكة المكرمة.



ولفت المجني عليهم إلى أنه تبين لاحقا أن هذه الشقق ما هي إلا جزء من مشروع وهمي كبير مرتبط بقضية نصب عقاري بمبالغ تصل إلى 188 مليون دينار لاتزال منظورة في المحاكم الكويتية. وحضر المتهم جلسات محاكمته، وأنكر للمحكمة التهمتين المشار إليهما، مؤكدا أن ظروف جائحة كورونا ساهمت بإخفاق المشروع العقاري.