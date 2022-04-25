بشرى شعبان



أكد مصدر خاص في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء» ان من يستحق تخفيف ساعات العمل هو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة من كل فئات الإعاقة. وردا على سؤال حول تقاعد من يرعى شخصا من ذوي الإعاقة، قال المصدر انه يحق للمكلف بالرعاية وفقا لقانون 8/2010 معاش تقاعدي كامل 100‎% بمرور 15 سنة عمل للمرأة و20 للرجل، وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع «التأمينات الاجتماعية». وحول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الهيئة وفقا لاحصائية 24 أبريل الجاري، ذكر انها بلغت 57.489 حالة، منهم 9.866 إعاقة جسدية، و4551 إعاقة بصرية، و14.132 ذهنية، و13.640 حركية، و5051 تعليمية، و1473 تطويرية، و4445 سمعية، و1260 نفسية بالاضافة الى 3065 إعاقة غير محددة.