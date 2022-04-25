أقام نادي المصارف غبقته السنوية في فندق الفورسيزون، بحضور الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي ورئيس مجلس الإدارة يوسف الرويح وعضوي مجلس الإدارة قتيبة البسام ويوسف بورسلي وأمين الصندوق سليمان السلمان ورئيس لجنة العلاقات والتسويق ورئيس اللجنة الاجتماعية أيمن المطيري ومدير عام النادي عباس البلوشي.



وفي البداية، هنأ د.الحساوي الحضور بالعشر الأواخر، مؤكدا ان الغبقة فرصة للخروج من أجواء العمل والتواصل في ليالي رمضان المباركة، كما أعرب عن سروره بعودة الحياة الاجتماعية في البلاد إلى طبيعتها المعهودة، «بعدما تجاوزنا جائحة كورونا، بفضل الله ثم جهود المخلصين من أبناء الكويت، وزوال تلك الجائحة التي قيدت حياة الناس، ومنعتنا من مزاولة الكثير من عاداتنا وتقاليدنا التي جبلنا عليها جيلا بعد جيل».



من جانبه، هنأ الرويح القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين بما تبقى من الشهر الفضيل، مؤكدا حرص النادي على إقامة الغبقة سنويا لأنها من عادات وتقاليد أهل الكويت، معربا عن سعادته بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد القيود التي فرضتها أزمة كورونا، لافتا إلى أن النادي سيعمل على عودة الأنشطة الاجتماعية بهدف توطيد أواصر الأسرة الواحدة بين العاملين في القطاع المصرفي وأسرهم وبما يسهم بتحقيق أهداف النادي وخططه انطلاقا من المسؤولية المجتمعية التي يحرص النادي على تطبيقها.