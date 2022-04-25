عبدالعزيز المطيري



قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا لإلغاء شرط تقدير الامتياز وشرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات. وقال الشاهين في اقتراحه: انه لما صدر المرسوم رقم 81 لسنة 22 بشأن نظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية متضمنا المطلب النيابي والشعبـي المستحــق بإمكان استبدال رصيد الإجازات نقدا لموظفي الدولة.



ولما قد فوض المرسوم المشار إليه «مجلس الخدمة المدنية» لوضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف، وجاءت هذه الشروط مجحفة وتفرغ المكسب الوظيفي من محتواه، لذا نقترح إلغاء شرط تقدير «امتياز»، وإلغاء شرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات.